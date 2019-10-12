В Італії засудили українця Віталія Марківа. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n128001-sprava-markiva-italiyskyy-sud-poyasnyv-vyrok-ukrayincevi.html

Ракурс

Суд присяжних міста Павії оприлюднив мотивувальну частину вироку бійцю Нацгвардії України Віталію Марківу.

Loading...

Українця 12 липня цього року засудили до 24 років тюрми. Італійські присяжні визнали Марківа винними в загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Сторона обвинувачення заявляла, що українець начебто сприяв умисному вбивству журналіста на околиці тоді окупованого Слов’янська. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У тексті вироку зазначається, що Марків 24 травня 2014 року на горі Карачун зі своєї бойової позиції бачив керамічну фабрику Zeus Ceramica і мав хороший візуальний контроль залізниці, поблизу якої загинули фотограф з Італії та громадянин РФ Андрій Миронов.

Марків, виконуючи функцію керівника на бойовій позиції, навіть при відсутності всякого наміру збройної атаки з боку противника, запідозривши пересування журналістів за напрямом поїзда, почав діяти, «стріляючи в усе, що рухалося в радіусі двох кілометрів», і схоже, це була звичайна практика спільних військових дій Національної гвардії і війська — зазначають присяжні.

У суді стверджують, що Марків «підтвердив таку реконструкцію фактів», оскільки заявив, що попри відсутність бойових дій спостерігали й за цивільними, оскільки вони могли передавати корисну інформацію проросійським бойовикам.

У документі зазначається, що українець обстріляв із автомата АК-74 журналістів, які знаходилися біля стіни фабрики Zeus Ceramica.

Не зумівши досягти мети (журналістів) з допомогою автомата Калашникова, він продовжував їх відслідковувати через оптичний прилад зброї з метою потрапити на таксі, щоб перешкодити втечі, зупинити і знищити суб'єктів (журналістів) в лісі, де вони зникли. Потім за допомогою радіопристрою, яким володів Марків, він повідомив армії координати жертв, допомагаючи спрямувати вогонь у їх напрямку. Внаслідок тих пострілів французький журналіст Вільям Ругелон дістав поранення в ногу, а для Роккеллі і Миронова вони стали смертельними, — йдеться у тексті вироку.

Італійський суд заявив, що Марків начебто «виконував незаконний наказ, який порушує положення IV Женевської конвенції 1950 року із захисту цивільних під час війни».

Нагадаємо, 12 серпня суд італійського міста Павія засудив до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у нібито причетності до вбивства у травні 2014 року мінометним вогнем італійського журналіста Андреа Рокеллі, який перебував на контрольованій тоді бойовиками території Донбасу.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що допоможуть оскаржити в апеляційному суді вирок учасникові АТО нацгвардійцю Віталію Марківу.