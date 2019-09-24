Володимир Зеленський та Джузеппе Конте. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n127253-zelenskyy-obgovoryv-iz-italiyskym-premierom-konte-spravu-nacgvardiycya-markiva-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні в рамках участі в роботі 74 сесії Генеральної асамблеї ООН провів зустріч з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

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Під час розмови двох лідерів було порушено питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа. Зеленський зазначив, що очікує всебічного та об'єктивного розгляду цієї справи. Український президент запропонував створити спільну слідчу групу для з’ясування обставин смерті на Донбасі італійського журналіста Андреа Роккеллі. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Крім того, було порушено питання активізації співпраці двох країни в інвестиційній сфері. Зеленський закликав італійську сторону вкладати кошти в українські порти й зазначив, що в Україні стартує масштабна приватизація.

Нагадаємо, 12 серпня суд італійського міста Павія засудив до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у нібито причетності до вбивства у травні 2014 року мінометним вогнем італійського журналіста Андреа Рокеллі, який перебував на контрольованій тоді бойовиками території Донбасу.

Прокурор Андреа Дзанончеллі зазначив, що здивований таким суворим вироком суду. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв, що це рішення суду буде оскаржене.