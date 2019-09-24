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Ракурс
Владимир Зеленский и Джузеппе Конте. Фото: president.gov.ua

Зеленский обсудил с итальянским премьером Конте дело нацгвардейца Маркива (ВИДЕО)

24 сен 2019, 21:09
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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня в рамках участия в работе 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

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Во время разговора двух лидеров был поднят вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Зеленский отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения данного дела. Украинский президент предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти на Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, был затронут вопрос активизации сотрудничества двух страны в инвестиционной сфере. Зеленский призвал итальянскую сторону вкладывать средства в украинские порты и отметил, что в Украине стартует масштабная приватизация.

Напомним, 12 августа суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в якобы причастности к убийству в мае 2014 года минометным огнем итальянского журналиста Андреа Рокелли, который находился на контролируемой тогда боевиками территории Донбасса.

Прокурор Андреа Дзанончелли отметил, что удивлен таким суровым приговором суда. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал, что это решение суда будет обжаловано.

Источник: Ракурс


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