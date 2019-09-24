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Ракурс
Суд арестовал водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

Суд арестовал водителя грузовика, который устроил на Житомирщине ДТП с девятью погибшими (ВИДЕО)

24 сен 2019, 20:40
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Королевский районный суд Житомира 24 сентября избрал меру пресечения водителю грузовика, который устроил дорожно-транспортное происшествие с девятью погибшими.

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Шоферу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Внесение денежного залога не предусмотрено. Сейчас продолжается досудебное расследование, которое проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Напомним, 22 сентября в Житомирской области автоцистерна врезалась в автобус, который стоял на обочине. В ДТП погибли девять человек, еще 11 получили травмы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Также полицейские задержали водителя грузовика, который не справился с управлением и столкнулся с автобусом.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Одессы арестовал до 19 ноября водителя грузовика DAF, в результате столкновения которого с микроавтобусом «Мерседес Спринтер» 21 сентября погибли девять человек.

Источник: Ракурс


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