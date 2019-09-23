Зеленский дал поручение Кабмину из-за смертельных ДТП на Одесчине и Житомирщине

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n127191-zelenskiy-dal-poruchenie-kabminu-iz-za-smertelnyh-dtp-na-odeschine-i-jitomirschine.html

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резонансные смертельные ДТП, случившиеся за эти дни в Одесской и Житомирской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование этих ДТП и обязал Кабмин принять необходимые меры для недопущения повторения таких инцидентов в будущем.

Кроме того, Владимир Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок в первоочередные приоритеты своей работы, — отмечают в Офисе президента.

Возле Одессы 21 сентября девять человек погибли и еще четверо были госпитализированы в результате столкновения маршрутного такси «Мерседес Спринтер» и грузовика DAF.

Вчера около 22.30 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп возле села Великий Молодьков грузовик DAF с цистерной столкнулся с пассажирским автобусом, который стоял на обочине дороги из-за технической неисправности. В результате ДТП девять пассажиров автобуса погибли, еще девять пассажиров и водителя грузовика госпитализированы, трое из них — в реанимации.

Столкновение произошло, поскольку водитель грузовика не справился с управлением.