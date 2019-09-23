Зеленський дав доручення Кабміну через смертельні ДТП на Одещині та Житомирщині

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127191-zelenskyy-dav-doruchennya-kabminu-cherez-smertelni-dtp-na-odeschyni-ta-jytomyrschyni.html

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на резонансні смертельні ДТП, що трапилися впродовж останніх днів в Одеській та Житомирській областях.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський доручив урядові взяти на контроль розслідування цих ДТП та зобов’язав Кабмін здійснити необхідні заходи для недопущення повторення таких інцидентів у майбутньому.

Крім того, Володимир Зеленський вказав Кабміну на необхідність включити безпеку пасажирських перевезень до першочергових пріоритетів своєї роботи, — зазначають в Офісі президента.

Неподалік Одеси 21 вересня дев’ять осіб загинули та ще четверо були госпіталізовані внаслідок зіткнення маршрутного таксі «Мерседес Спринтер"та вантажівки DAF.

Вчора близько 22.30 у Житомирській області на трасі Київ-Чоп поблизу села Великий Молодьків вантажівка DAF з цистерною зіткнувся з пасажирським автобусом, який стояв на узбіччі дороги через технічну несправність. Внаслідок ДТП дев’ять пасажирів автобуса загинули, ще дев’ятьох пасажирів та водія вантажівки госпіталізували, троє з них — у реанімації.

Зіткнення сталося, оскільки водій вантажівки не впорався з керуванням.