Суд арештував водія вантажівки, який спричинив смертельну ДТП. Фото: Нацполіція

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Корольовський районний суд Житомира 24 вересня обрав запобіжний захід водію вантажівки, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду із дев’ятьма загиблими.

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Шоферу обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Внесення грошової застави не передбачене. Наразі триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Житомирській області. Про це повідомила прес-служба прокуратури області.

Нагадаємо, 22 вересня у Житомирській області автоцистерна врізалася в автобус, який стояв на узбіччі. У ДТП загинули дев’ятеро осіб, ще 11 дістали травми.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Також поліцейські затримали водія вантажівки, який не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом.

Раніше повідомлялося, що Київський районний суд Одеси заарештував до 19 листопада водія вантажівки DAF, внаслідок зіткнення котрої з мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» 21 вересня загинули дев’ятеро осіб.