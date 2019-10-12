В Италии осудили украинца Виталия Маркива. Фото: Народная правда

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Суд присяжных города Павии обнародовал мотивационную часть приговора бойцу Нацгвардии Украины Виталию Маркиву.

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Украинца 12 июля этого года приговорили к 24 годам тюрьмы. Итальянские присяжные признали Маркива виновными в гибели фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Сторона обвинения заявляла, что украинец якобы способствовал преднамеренному убийству журналиста на окраине тогда оккупированного Славянска. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

В тексте приговора отмечается, что Маркив 24 мая 2014 года на горе Карачун со своей боевой позиции видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, возле которой погибли фотограф из Италии и гражданин РФ Андрей Миронов.

Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижения журналистов по направлению поезда, начал действовать, «стреляя во все, что двигалось в радиусе двух километров», и похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войск — отмечают присяжные.

В суде утверждают, что Маркив «подтвердил такую реконструкцию фактов», поскольку заявил, что несмотря на отсутствие боевых действий наблюдали и за гражданскими, поскольку они могли передавать полезную информацию пророссийским боевикам.

В документе отмечается, что украинец обстрелял из автомата АК-74 журналистов, которые находились возле стены фабрики Zeus Ceramica.

Не сумев достичь цели (журналистов) с помощью автомата Калашникова, он продолжал их отслеживать через оптический прибор оружия с целью попасть в такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов (журналистов) в лесу, где они исчезли. Затем с помощью радиоустройства, которым владел Марков, он сообщил армии координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. Вследствие тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными, — говорится в тексте приговора.

Итальянский суд заявил, что Маркив якобы «выполнял незаконный приказ, нарушающий положения IV Женевской конвенции 1950 года по защите гражданских во время войны».

Напомним, 12 августа суд итальянского города Павия приговорил к 24 годам заключения украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в якобы причастности к убийству в мае 2014 года минометным огнем итальянского журналиста Андреа Рокелли, который находился на контролируемой тогда боевиками территории Донбасса.

В Министерстве внутренних дел заявили, что помогут обжаловать в апелляционном суде приговор участнику АТО нацгвардейцу Виталию Маркиву.