Ножевая атака произошла в Гамбурге. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n128000-v-gamburge-neizvestnyy-s-nojom-napadal-na-prohojih.html

Ракурс

Резню средь бела дня в немецком Гамбурге устроил неизвестный.

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Мужчина, вооруженный ножом, нападал на прохожих. Инцидент произошел в ночь на 12 октября. Об этом сообщает издание Göttinger Tageblatt.

Правоохранители выяснили, что злоумышленнику 23 года и у него проблемы с психикой. Очевидцы рассказали правоохранителям, что нападавший сначала искал жертв своего возраста и нападал на них. Впоследствии злоумышленник скрылся, но через несколько часов вернулся на место происшествия и уже бросался с ножом на всех прохожих без разбора.

В результате нападения три человека пострадали, все они получили легкие ранения ягодиц. Мотивы нападавшего пока остаются неизвестными.

Напомним, 11 октября в Манчестере неизвестный с ножом атаковал посетителей торгового центра Аrndale. Ножевые ранения получили две женщины и мужчина, сообщалось, что нападение совершили двое неизвестных.