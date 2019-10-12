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Ножевая атака произошла в Гамбурге. Фото: flickr.com

В Гамбурге неизвестный с ножом нападал на прохожих

12 окт 2019, 15:14
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Резню средь бела дня в немецком Гамбурге устроил неизвестный.

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Мужчина, вооруженный ножом, нападал на прохожих. Инцидент произошел в ночь на 12 октября. Об этом сообщает издание Göttinger Tageblatt.

Правоохранители выяснили, что злоумышленнику 23 года и у него проблемы с психикой. Очевидцы рассказали правоохранителям, что нападавший сначала искал жертв своего возраста и нападал на них. Впоследствии злоумышленник скрылся, но через несколько часов вернулся на место происшествия и уже бросался с ножом на всех прохожих без разбора.

В результате нападения три человека пострадали, все они получили легкие ранения ягодиц. Мотивы нападавшего пока остаются неизвестными.

Напомним, 11 октября в Манчестере неизвестный с ножом атаковал посетителей торгового центра Аrndale. Ножевые ранения получили две женщины и мужчина, сообщалось, что нападение совершили двое неизвестных.


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