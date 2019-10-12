Ножова атака сталася в Гамбурзі. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n128000-u-gamburzi-nevidomyy-iz-nojem-napadav-na-perehojyh.html

Ракурс

Різанину посеред білого дня в німецькому Гамбурзі влаштував невідомий.

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Чоловік, озброєний ножем, нападав на перехожих. Інцидент трапився у ніч на 12 жовтня. Про це повідомляє видання Göttinger Tageblatt.

Правоохоронці з’ясували, що зловмиснику 23 роки, у нього є проблеми із психікою. Очевидці розповіли правоохоронцям, що нападник спершу шукав жертв свого віку й нападав на них. Згодом зловмисник зник, але через кілька годин повернувся на місце події і вже кидався із ножем на усіх перехожих без розбору.

Внаслідок нападу троє осіб постраждали, всі вони дістали легкі поранення сідниць. Мотиви нападника наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, 11 жовтня в Манчестері невідомий із ножем атакував відвідувачів торговельного центру Аrndale. Ножові поранення дістали двоє жінок та чоловік, повідомлялося, що напад скоїли двоє невідомих.