Вадим Пристайко. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n128002-obmen-zakluchennymi-s-rossiey-budet-vkluchat-tri-gruppy-lic-pristayko.html

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Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией, о котором заявили на днях, будет включать три группы человек.

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Процесс обмена сейчас находится на решающей стадии. Второй обмен будет более сложным, чем первый. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Радіо Свобода».

Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Среди них есть все группы, и даже еще одна группа есть тоже там. Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять, — отметил Пристайко.

Дату и количество лиц, которые вернутся из России домой, глава МИД не назвал. Также Пристайко назвал «необходимой частью процесса» то, что в последнее время на оккупированной части Донбасса и на подконтрольной территории Украины принимается ряд приговоров.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал проведение масштабного обмена пленными, который должен состояться в течение 7−13 октября. Кроме того, глава МИД добавил, что Россия вернет три украинских судна, захваченные в Керченском заливе в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что первый обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Тогда домой вернулись 35 граждан Украины, которые находились в российском плену. Среди них были 24 украинских военнопленных моряка и 11 политических заключенных.