Троє українських військовополонених. Фото: УНІАН

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Троє українських військовослужбовців, які перебувають у полоні бойовиків ДНР, стали героями сюжету, який транслювався на російському телеканалі «Росія 1». Полоненими виявилися Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков і Сергій Глондар.

Українські військовослужбовці знаходяться у полоні бойовиків з 2015 року, повідомляє «Громадське ТБ».

Пантюшенко — командир танка, який був підбитий під Донецьком у січні 2015 року. Старшина Глондар і молодший сержант Коріньков є військовослужбовцями третього полку спецпризначення та потрапили в полон під Дебальцевим у лютому 2015 року. Вони супроводжували колону з пораненими, але загін потрапив у засідку. Відомо, що вони знаходяться в Макіївській колонії.

Російські телевізійники в сюжеті заявили, що українські військовополонені внесені до списку і будуть обміняні на полонених бойовиків, якщо, звичайно, такий обмін відбудеться.

На даний момент ніхто не може точно сказати, скільки українських військовослужбовців знаходиться у полоні бойовиків ДНР. За попередніми даними, таких військовополонених може налічуватися кілька десятків людей.