Сенат США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает санкции против Nord Stream 2 и помощь Украинеhttps://racurs.ua/n130974-senat-ssha-odobril-oboronnyy-budjet-kotoryy-predusmatrivaet-sankcii-protiv-nord-stream-2.htmlРакурс
Сенат Соединенных Штатов Америки 17 декабря одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год.
Политики поддержали оборонный бюджет США в размере 738 млрд долл. За документ голоса отдал 61 сенатор, а еще шесть голосовали против. Далее проект закона направят на подпись президенту Дональду Трампу. Об этом сообщается на сайте Сената.
Закон вводит санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Также он предусматривает выделение Украине военной помощи.
Ранее сообщалось, что конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект о государственном оборонном бюджете на 2020 год. В бюджет включили военную помощь для Украины в размере 300 млн долл. по программе безопасности. Эти деньги должны пойти на закупку летального оружия: крылатых ракет для береговой охраны, противокорабельных ракет и противотанковых ракет Javelin.
Напомним, на днях немецкие политики почти единодушно взбунтовались после того, как США ввели санкции против «Северного потока — 2». Берлин беспокоит судьба 350 компаний, привлеченных к строительству российского газопровода.