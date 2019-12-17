Сенат США одобрил санкции против газопровода «Северный поток 2». Фото: rg.ru

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Ракурс

Сенат Соединенных Штатов Америки 17 декабря одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год.

Политики поддержали оборонный бюджет США в размере 738 млрд долл. За документ голоса отдал 61 сенатор, а еще шесть голосовали против. Далее проект закона направят на подпись президенту Дональду Трампу. Об этом сообщается на сайте Сената.

Закон вводит санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Также он предусматривает выделение Украине военной помощи.

Ранее сообщалось, что конгресс Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект о государственном оборонном бюджете на 2020 год. В бюджет включили военную помощь для Украины в размере 300 млн долл. по программе безопасности. Эти деньги должны пойти на закупку летального оружия: крылатых ракет для береговой охраны, противокорабельных ракет и противотанковых ракет Javelin.

Напомним, на днях немецкие политики почти единодушно взбунтовались после того, как США ввели санкции против «Северного потока — 2». Берлин беспокоит судьба 350 компаний, привлеченных к строительству российского газопровода.