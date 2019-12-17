На мосту Патона в Києві просіло покриття. Фото: lookmytrips.com

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У Києві на мосту Патона виявили аварійне просідання покриття.

Внаслідок цього рух мостом вирішили тимчасово обмежити. Під час проведення ремонту автомобілі рухатимуться лише однією смугою. Аварійні бригади працюватимуть на мосту з 21.00 17 грудня до 6.00 23 грудня. Про це повідомив «Київавтодор» у Facebook.

За словами дорожників, роботи виконуватимуться 24 години на добу. По можливості дорожники згодом обіцяють відновити рух автотранспорту мостом. Під час ремонту буде обмежено проїзд крайньою правою смугою у напрямку лівого берега.

У «Київавтодорі» наголосили, що ремонтні роботи розпочато, аби зупинити руйнування плити автопроїзду.

Як відомо, міст Патона збудували у 1953 році. Його довжина становить 1 тис. 543 м. Для зміцнення безпеки руху у 1968 році на мосту Патона встановили напівжорстку декоративно-художню огорожу. У 2009 році реконструювали транспортну розв’язку на лівобережному в’їзді на міст.

Нагадаємо, у листопаді в Києві повністю відкрили рух Південним мостовим переходом, оскільки ремонтні бригади завершили роботи із заміни 27 деформаційного шва. Раніше капітальні ремонти деформаційних швів майже не проводилися.