Південний міст у Києві. Фото: КП «Укравтодор» у Facebook

https://racurs.ua/ua/n128941-u-kyievi-dorojnyky-povnistu-vidkryly-ruh-pivdennym-mostom.html

Ракурс

У Києві повністю відкрили рух Південним мостовим переходом.

Loading...

Ремонтні бригади завершили роботи із заміни 27 деформаційного шва. Раніше капітальні ремонти деформаційних швів майже не проводилися. Будівельники за останні п’ять років зуміли замінити 27 таких швів, а загалом на естакадній частині 46 швів. Про це 3 листопада повідомила комунальна корпорація «Київавтодор» у Facebook.

Ці металеві конструкції рятують споруду від температурних розширень. Роботи із заміни деформаційних швів проводили б швидше якби на час ремонту рух повністю перекривали. Але через відсутність інших мостів у південному напрямку такі обмеження не можливі, — зазначили в «Київавтодорі».

Дорожники попередили, що на мосту можливе утворення заторів попри те, що ремонт завершився. Зазначили, що наразі міст змушений витримувати навантаження у майже шість разів більші, ніж зазначається у проекті. У проекті значилося про 18−20 тис. машин на добу, а наразі мостом щодоби проїздить в середньому 110 тис. авто. В «Укравтодорі» запевнили, що поліпшити транспортну ситуацію на Південному мостовому переході може будівництво нової споруди південніше Києва.

Нагадаємо, «Укравтодор» оголосив про запуск перших двох із шести запланованих комплексів зважування вантажівок у русі (Weight in motion, WIM). Поки що вони працюють у тестовому режимі на ділянках дороги Київ — Чоп.