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Ракурс
Южный мост в Киеве. Фото: КП «Укравтодор» в Facebook

В Киеве дорожники полностью открыли движение по Южному мосту

3 ноя 2019, 21:18
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В Киеве полностью открыли движение Южным мостовым переходом.

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Ремонтные бригады завершили работы по замене 27 деформационного шва. Ранее капитальные ремонты деформационных швов почти не проводились. Строители за последние пять лет сумели заменить 27 таких швов, а всего на эстакадной части 46 швов. Об этом 3 ноября сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор» в Facebook.

Эти металлические конструкции спасают здание от температурных расширений. Работы по замене деформационных швов проводили бы быстрее если бы на время ремонта движение полностью перекрывали. Но из-за отсутствия других мостов в южном направлении такие ограничения не возможны, — отметили в «Киевавтодоре».

Дорожники предупредили, что на мосту возможно образование заторов несмотря на то, что ремонт завершился. Отметили, что сейчас мост вынужден выдерживать нагрузки почти шесть раз больше, чем отмечается в проекте. В проекте значилось о 18−20 тыс. машин в сутки, а сейчас по мосту ежедневно проезжает в среднем 110 тыс. авто. В «Укравтодоре» заверили, что улучшить транспортную ситуацию на Южном мостовом переходе может строительство нового сооружения южнее Киева.

Напомним, «Укравтодор» объявил о запуске первых двух из шести запланированных комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight in motion, WIM). Пока они работают в тестовом режиме на участках дороги Киев — Чоп.

Источник: Ракурс


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