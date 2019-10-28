Обходной мост в Станице Луганской почти готов: что происходит на стройке, фото — ООС

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Обходной мост в Станице Луганской почти готов. Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила 28 октября, что с украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1. Обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

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Пресс-служба ООС опубликовала фото, которые показывают, что сейчас происходит на стройке. Возле моста продолжают работать представители ООО «Укртрансмост», пиротехнические подразделения ГСЧС и работники райавтодора.

Мостостроители продолжают ремонт ригеля (балки) на седьмой опоре, заливают бетоном опалубки девятой опоры моста, продолжают подготовительные работы для усиления диафрагмы моста. Идет подготовка к монтажу металлоконструкций и проводится разрезание остатков железной конструкции разрушенного моста.

Работники «Станично-Луганского автодора» расчищают обочины от срезанных деревьев и веток. Осуществлен монтаж двух автобусных остановок для пассажиров — перед разрушенной частью моста и перед контрольным пунктом въезда-выезда.

Напомним, что в июле на контролируемой стороне запустили специализированный автобус, который подвозит людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью. Здесь курсируют два автобуса и два электрокара для особых категорий граждан. Ежедневно эти средства перевозят более 6,5 тыс. пассажиров.

На неоккупированной РФ территории, вблизи разлома моста, постоянно работают представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению.

18 августа 2014 года ВСУ вошли в оккупированный террористами поселок, а 21 августа он был освобожден и над зданием районного совета подняли украинский флаг. В 2014—2015 годах вблизи и в Станице Луганской происходили боевые столкновения с применением автоматов, пулеметов, минометов, артиллерии, танков, «Градов».

По состоянию на 30 августа 2015 года в Станице Луганской оставалось около 600 жителей. После завершения боевых действий в поселке началось восстановление уничтоженного сепаратистами и войсками РФ моста через реку Северский Донец. 16 сентября 2019 года на месте ремонта запустили вебкамеру для наблюдения, а работы планируют завершить к 27 ноября.