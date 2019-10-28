Обхідний міст у Станиці Луганській майже готовий: що відбувається на будівництві, фото — ООС

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Обхідний міст у Станиці Луганській майже готовий. Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомила 28 жовтня, що з української сторони підходять до завершення підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту мосту на ділянці розведення № 1. Обхідний міст працюватиме, доки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

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Прес-служба ООС опублікувала фото, які показують, що зараз відбувається на будівництві. Біля мосту продовжують працювати представники ТОВ «Укртрансміст», піротехнічні підрозділи ДСНС та працівники райавтодору.

Мостобудівники продовжують ремонт ригеля (балки) на сьомій опорі, заливають бетоном опалубки дев’ятої опори мосту, продовжують підготовчі роботи для посилення діафрагми мосту. Йде підготовка до монтажу металоконструкцій та проводиться розрізання залишків залізної конструкції зруйнованого мосту.

Працівники «Станично-Луганського автодоро» розчищають узбіччя від зрізаних дерев та гілок. Здійснено монтаж двох автобусних зупинок для пасажирів — перед зруйнованою частиною мосту та перед контрольним пунктом в’їзду-виїзду.

Нагадаємо, що у липні на контрольованому боці запустили спеціалізований автобус, який підвозить людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Тут курсує два автобуси і два електрокара для особливих категорій громадян. Щодня ці засоби перевозять понад 6,5 тис. пасажирів.

На неокупованій РФ території, поблизу розлому мосту, постійно працюють представники Червоного Хреста, які надають соціальну допомогу населенню.

18 серпня 2014 року ЗСУ увійшли до окупованого терористами селища, а 21 серпня селище було звільнене від терористів і над будівлею районної ради піднято український прапор. У 2014—2015 роках поблизу та в Станиці Луганській відбувалися бойові зіткнення із застосуванням автоматів, кулеметів, мінометів, артилерії, танків, «Градів».

Станом на 30 серпня 2015 року в Станиці Луганський залишалось близько 600 мешканців. Після завершення бойових дій в селищі почалося відновлення знищеного сепаратистами та військами РФ мосту через річку Сіверський Донець. 16 вересня 2019 року на місці ремонту було запущено вебкамеру для спостережень, а роботи планують завершити до 27 листопада.