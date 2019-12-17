Мітинги під будівлею Верховної Ради. Фото: Reuters

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Мітинг проти відкриття ринку землі сьогодні під стінами Верховної Ради влаштували представники партій «Свобода», «Батьківщина», «Нацкорпус», «Аграрна партія» та низки організацій. Не обійшлося без конфліктів — між активістами та поліцією сталися сутички, правоохоронців облили зеленкою, а у натовпі розпилили сльозогінний газ. Згодом силовики розігнали акцію протесту. Внаслідок події постраждали близько 20 правоохоронців, поліцейські затримали 26 порушників.

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