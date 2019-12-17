Пенсійний фонд підвищив розмір мінімальної пенсії за віком

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Пенсійний фонд з 1 грудня підвищив розмір мінімальної пенсії за віком в Україні.

Її попередній розмір становив 1 тис. 564 грн, тепер він зріс до 1 тис. 638 грн. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Зазначається, що перерахунок здійснено у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Загалом здійснено перерахунок пенсій 9,4 млн осіб, для 5,8 млн осіб розмір пенсії буде підвищений. Крім того, перераховано 227,7 тис. пенсій військовим пенсіонерам

В результаті для 5,61 млн пенсіонерів розмір пенсій зросте на суму до 100 грн, для 145,9 тис. — на суму до 300 грн, для 29,3 тис. — до 500 грн, для 7 тис. — до 700 грн, для 18 тис. — на понад 700 грн.

Нагадаємо, в липні уряд прийняв постанову, згідно із якою у країні вводиться електронна послуга е-Пенсія, покликана значно спростити процес оформлення необхідних документів для отримання матеріальної допомоги людям пенсійного віку.