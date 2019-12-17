Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту

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Пенсионный фонд с 1 декабря повысил размер минимальной пенсии по возрасту в Украине.

Ее предыдущий размер составлял 1 тыс. 564 грн, теперь он вырос до 1 тыс. 638 грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Отмечается, что пересчет осуществляется в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В общем осуществлен перерасчет пенсий 9,4 млн человек, для 5,8 млн человек размер пенсии будет повышен. Кроме того, пересчитаны 227,7 тыс. пенсий военным пенсионерам

В результате для 5,61 млн пенсионеров размер пенсий возрастет на сумму до 100 грн, для 145,9 тыс. — на сумму до 300 грн, для 29,3 тыс. — до 500 грн, для 7 тыс. — до 700 грн, для 18 тыс. — на более чем 700 грн.

Напомним, в июле правительство приняло постановление, согласно которому в стране вводится электронная услуга e-Пенсия, призванная значительно упростить процесс оформления необходимых документов для получения материальной помощи людям пенсионного возраста.