Особый статус Донбасса: закон подписал Разумков. Фото: 5.ua

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Законопроект об особом статусе Донбассе сегодня подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Этот документ № 2569 предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) еще на год — до 31 декабря 2020 года.

Согласно информации на сайте парламента, теперь проект закона передан на подпись президенту.

Закон об особом статусе Донбасса приняла Верховная Рада восьмого созыва в сентябре 2014 года. Он действовал три года, а затем неоднократно пролонгировался.

12 декабря этого года, после встречи лидеров «нормандской четверки», украинские нардепы девятого созыва еще на год продлили действие особого статуса указанных территорий.

Согласно документу, особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО начнет действовать только после того, как будут выполнены всех условия по выводу оттуда незаконных вооруженных формирований, военной техники и российских наемников.

При этом формирование органов местного самоуправления будет проводиться исключительно по итогам внеочередных выборов на Донбассе, проведенных по украинскому законодательству и признанных международными организациями.

О пролонгации действия закона об особом статусе Донбасса договорились в Париже лидеры Украины, РФ, Франции и Германии, которые собирались 9 декабря с целью урегулирования российско-украинского конфликта.