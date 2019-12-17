Особливий статус Донбасу: закон підписав Разумков. Фото: 5.ua

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Законопроект про особливий статус Донбасі сьогодні підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Цей документ № 2569 передбачає продовження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) ще на рік — до 31 грудня 2020 року.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, тепер проект закону передано на підпис президенту.

Закон про особливий статус Донбасу ухвалила Верховна Рада восьмого скликання у вересні 2014 року. Він діяв три роки, а потім неодноразово пролонгувався.

12 грудня цього року, після зустрічі лідерів «нормандської четвірки», українські нардепи дев’ятого скликання ще на рік продовжили дію особливого статусу вказаних територій.

Згідно з документом, особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО почне діяти лише після того, як буде виконано всі умови щодо виведення звідти незаконних збройних формувань, військової техніки і російських найманців.

При цьому формування органів місцевого самоврядування відбуватиметься виключно за підсумками позачергових виборів на Донбасі, проведених за українським законодавством і визнаних міжнародними організаціями.

Про пролонгацію дії закону щодо особливого статусу Донбасу домовилися в Парижі лідери України, РФ, Франції та Німеччини, які збиралися 9 грудня з метою врегулювання російсько-українського конфлікту.