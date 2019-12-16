Пристайко: Ми готові законодавчо закріпити формулу Штайнмаєра / Фото: Adam Jones / Flickr

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«Формулу Штайнмаєра», реалізацію якої підтримують лідери «нормандської четвірки», готова на законодавчому рівні закріпити українська влада.

Скоріше за все, це буде інтегровано в закон про особливий статус, — повідомив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю для УНІАН.

Нагадаємо, наразі парламент проголосував про продовження на один рік чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Водночас очільник зовнішньополітичного відомства поскаржився на те, що українська сторона «не встигає до кінця року здійснити усі необхідні кроки задля того, щоб цей закон запрацював в оновленій формулі». Разом з тим, чиновник підтвердив, що Київ погодив «формулу Штайнмаєра».

«Формула Штайнмаєра» погоджена нами, погоджена Тристоронньою контактною групою… Сама ідея формули про те, що остаточне політичне розв’язання ситуації лежить у сфері проведення законних виборів, які має підтвердити незалежна міжнародна організація, — зазначив Пристайко.

За його словами, питання формули — що вона має імплементуватися у новий закон.

Ніхто не каже, що «формула Штайнмаєра» має бути прийнята окремим законом, окремим пунктом, ні, — уточнив глава МЗС.

Журналісти також нагадали Пристайку обіцянку президента Володимира Зеленського не закріплювати у законодавстві «формули», поки не будуть повністю припинені бойові дії, роззброєнні незаконні збройні формування, які контролює Росія та виведені війська РФ.

Ми наполягали… Це є одним з варіантів. Іншим варіантом є те, що сама по собі «формула Штайнмаєра» не є безпечна або небезпечна. Вона спрямована на проведення виборів… Ось там, зокрема, є і безпекова ситуація, яка дозволяє участь усіх партій, усіх медіа, участь спостерігачів… Нам треба прийняти закон про місцеві вибори на Донбасі, якого ще не існує…, — відповів Пристайко на питання, чи наполягає нині Україна на виконанні озвучених Зеленським вимог.

За словами очільника МЗС, Путін хоче, щоб роззброєння бойовиків та виведення військ відбувалося, згідно з мінськими домовленостями після завершення політичного врегулювання (виборів — ред.).

На думку української сторони, про що ми — і цей, і попередній уряд заявляли, — для створення достатніх умов для політичного врегулювання має бути необхідна безпекова ситуація. Це якраз та розбіжність, яку і намагається вирішити «формула Штайнмаєра», — резюмував Пристайко.

Нагадаємо, восени Зеленський обговорював зі Штайнмаєром ситуацію на Донбасі.