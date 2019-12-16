Пристайко: Мы готовы законодательно закрепить формулу Штайнмайера / Фото: Adam Jones / Flickr

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«Формулу Штайнмайера», реализацию которой поддерживают лидеры «нормандской четверки», готова на законодательном уровне закрепить украинская власть.

Скорее всего, «формулу» интегрируют в закон об особом статусе, — сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

Напомним, недавно парламент проголосовал за продление на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время глава внешнеполитического ведомства пожаловался на то, что украинская сторона не успевает до конца года осуществить все необходимые шаги для того, чтобы «этот закон заработал, согласно обновленной формуле». Вместе с тем, чиновник подтвердил, что Киев согласовал «формулу Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» согласована нами, согласована Трехсторонней контактной группой… Сама идея формулы состоит в том, что окончательное политическое решение ситуации лежит в сфере проведения законных выборов, которые должна подтвердить независимая международная организация, — отметил Пристайко.

По его словам, вопрос формулы — вопрос ее интеграции в новый закон.

Никто не говорит, что «формула Штайнмайера» должна быть принята отдельным законом, отдельным пунктом, нет, — уточнил глава МИД.

Журналисты также напомнили Пристайко обещание президента Владимира Зеленского не закреплять в законодательстве «формулу», пока не будут полностью прекращены боевые действия, разоружены незаконные вооруженные формирования, подконтрольные России и выведены войска РФ.

Мы настаивали… Это один из вариантов. Другим вариантом является то, что сама по себе «формула Штайнмайера» — не безопасная или опасная. Она направлена на проведение выборов… Вот там, в частности, рассматривается и ситуация безопасности, которая позволяет участие всех партий, всех медиа, участие наблюдателей… Нам надо принять закон о местных выборах на Донбассе, которого еще не существует…, — ответил Пристайко на вопрос, настаивает ли сейчас Украина на выполнении требований, упомянутых Зеленским.

По словам главы МИД, Путин хочет, чтобы разоружение боевиков и вывод войск проходил, согласно минским договоренностям после завершения политического урегулирования (выборов — ред.).

По мнению украинской стороны, о чем мы — и это, и предыдущее правительство заявляли, — для создания достаточных условий для политического урегулирования должна быть необходимая ситуация по безопасности. Это как раз и то расхождение, которое пытается решить «формула Штайнмайера», — резюмировал Пристайко.

Напомним, ранее осенью президент Украины Владимир Зеленский со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером обсудил ситуацию на Донбассе.