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Ракурс
Анти Мухарский, фото: «Википедия»

Обыски в квартире Мухарского не связаны с убийством Шеремета — полиция

16 дек 2019, 13:38
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В полиции отрицают, что недавние обыски в киевской квартире известного шоумена Антона Мухарского, также известного как Орест Лютый, были связаны с расследованием убийства белорусского журналиста Павла Шеремета.

Эту квартиру Мухарский сдает в аренду, в ней проживают фигуранты расследования относительно незаконного сбыта наркотиков, заявила сегодня пресс-служба Национальной полиции Украины.

По информации следствия, группа злоумышленников продавала наркотики и психотропные средства через один из популярных интернет-мессенджеров, где были созданы соответствующие группы. Наркотики своим «клиентам» злоумышленники передавали с помощью так называемых «закладок».

Отмечается, что разоблаченная группа наркоторговцев действовала на Кировоградщине, однако к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

В результате обыска в их доме были изъяты компьютеры, симкарта, банковские карты и телефоны. Призначено проведение соответствующих экспертиз.

Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Недавно в МВД заявили о раскрытии этого преступления.

Напомним, по словам Мухарского обыск в его столичной квартире на Подоле произошел в ночь на 13 декабря и продолжался в течение пяти часов.

Источник: Ракурс


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