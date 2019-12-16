Анти Мухарский, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n130900-obyski-v-kvartire-muharskogo-ne-svyazany-s-ubiystvom-sheremeta-policiya.html

Ракурс

В полиции отрицают, что недавние обыски в киевской квартире известного шоумена Антона Мухарского, также известного как Орест Лютый, были связаны с расследованием убийства белорусского журналиста Павла Шеремета.

Эту квартиру Мухарский сдает в аренду, в ней проживают фигуранты расследования относительно незаконного сбыта наркотиков, заявила сегодня пресс-служба Национальной полиции Украины.

По информации следствия, группа злоумышленников продавала наркотики и психотропные средства через один из популярных интернет-мессенджеров, где были созданы соответствующие группы. Наркотики своим «клиентам» злоумышленники передавали с помощью так называемых «закладок».

Отмечается, что разоблаченная группа наркоторговцев действовала на Кировоградщине, однако к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

В результате обыска в их доме были изъяты компьютеры, симкарта, банковские карты и телефоны. Призначено проведение соответствующих экспертиз.

Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Недавно в МВД заявили о раскрытии этого преступления.

Напомним, по словам Мухарского обыск в его столичной квартире на Подоле произошел в ночь на 13 декабря и продолжался в течение пяти часов.