Паспорт и ID-карта. Фото: Дебет-Кредит

https://racurs.ua/n130899-id-karty-ne-budut-soderjat-informaciu-o-propiske-semeynom-polojenii-i-detyah-gms.html

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ID-карты вскоре не будут содержать информацию о «прописке» и семейном положении. Мало того, на чип не будут даже вносить сведения о детях. По мнению руководителя Государственной миграционной службы (ГМС) Максима Соколюка, главной проблемой ID-карты является обязательное дополнение в виде бумажной справки о «прописке». Государство старалось избавиться от бумажных паспортов, но в итоге к ID-карте потребовалась дополнительная «бумажка».

Такая «бумажка» является бедой Украины, поэтому ее необходимо как можно быстрее ликвидировать, заявил Соколюк в интервью «Европейской правде».

Чиновник считает, что появление в Украине Министерства информационной трансформации ускорит процесс избавления от ненужной бумажной документации. Кроме того, Соколюк сообщил, что в ГМС планируют вообще убрать с чипа не только информацию о прописке, но и сведения о семейном положении и детях.

Также чиновник добавил, что ведомство сделает все от него зависящее, чтобы максимально убрать из обихода бумажную документацию и сделать так, чтобы даже банки не требовали от клиента справки о присвоении идентификационного номера.

Вместо бумажных носителей вся информация будет содержаться в электронном виде и у любого государственного или правоохранительного органа будет возможность получить информацию о человеке с помощью электронного сервиса. В Днепре, Николаеве, Ровно и Львове местные власти уже создали электронный реестр территориальной общины и не требуют у граждан справок о «прописке». В Днепре пошли дальше и внесли в реестр сведения о составе семьи каждого жителя.

Соколюк заверил, что уже в следующем году произойдут большие изменения в работе ГМС. Чиновник привел в пример приложение «Дия», запуск которого ожидается в ближайшее время. Данное приложение позволит украинцам не иметь при себе водительского удостоверения и документов на автомобиль. Достаточно показать полицейским виртуальные копии документов на экране смартфона.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головных уборах.