Пристайко сказал, кто будет послом Украины в США и когда туда полетит Зеленский. Фото: Новое Время

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Владимир Ельченко, нынешний постпред Украины в Организации Объединенных Наций, будет украинским послом в США.

Американская сторона уже дала агреман (одна из стадий процесса назначения дипломата, так называемая аккредитация) на его назначение. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время интервью УНИАН.

Пристайко также прокомментировал возможность двусторонней встречи между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Вашингтоне. По его словам, из-за продолжающегося расследования по импичменту Трампа в США сейчас не лучшее время для такого визита.

К большому сожалению, упоминается и Украина. Поэтому нужно как минимум подождать, пока завершится расследование. Это внутреннее дело США. Украина просто ждет приглашения. Если завтра нам позвонят и скажут: «Пожалуйста, мы нашли дату», и это, условно говоря, 10 число, мы посмотрим в календарь и скажем: «Прекрасно» или «Простите, давайте 11-го», — уточнил министр.

Пристайко отметил, что с американской стороной продолжается уже «чисто технический разговор» о визите Зеленского, которого «ничего не сдерживает от того, чтобы заправить самолет и отправиться».

Украинский МИД и дипломаты работают над тем, чтобы это произошло, подытожил Пристайко.

Как известно, в июле состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского, который стала поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа заподозрили в том, что он давил на Зеленского, заставляя начать расследование деятельности в Украине Хантера Байдена — сына своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года, демократа Джо Байдена.

Адвокат Трампа после недавнего визита в Киев заявил, что у бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, с которым он встретился, есть неопровержимые доказательства отмывания средств компанией Burisma, контролируемой Байденами. К тому же сам Шокин был уволен якобы по требованию Байдена, который угрожал задержать финпомощь Украине от США на 1 млрд долл.