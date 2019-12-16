Вадим Пристайко, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n130897-obmen-plennymi-my-gotovy-k-ochen-sereznym-kompromissam-pristayko.html

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Организация нового обмена пленными между Украиной и Россией является более сложным вопросом, чем предыдущий обмен, который состоялся в сентябре.

Ожидается, что в его рамках будут освобождены украинцы, которые находятся в тюрьмах во временно оккупированном Крыму, России и ОРДЛО. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью агентству УНИАН.

То есть, на этот раз в соответствующие переговоры вовлечена не только Россия, но и представители «властей» временно оккупированных территорий в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Министр подчеркнул, что Украина будет пытаться вернуть максимальное количество удерживаемых людей.

Мы готовы к очень серьезным компромиссам, — отметил Пристайко, отвечая на вопрос, готова ли Украина к неравнозначному по количеству лиц обмену пленными.

Министр отметил, что пока не все пленные украинцы включены в списки на обмен, кроме того, несколько сотен человек числятся пропавшими без вести.

То есть, их родные считают, что они все еще живы и их просто надо включить в эти списки… — отметил Пристайко.

Министр сообщил, что на этой неделе по просьбе Украины Красный Крест проведет очередную попытку пересечь линию соприкосновения на Донбассе, чтобы принять участие в расследовании относительно того, где находятся, по разным оценкам, почти 500 человек, считающиеся пропавшими без вести.

Министр подчеркнул, что ранее Красный Крест никогда не получал такого доступа.

Напомним, во время недавних переговоров «нормандской четверки» в Париже стороны договорились до конца года провести обмен пленными и обеспечить к ним доступ «Красному кресту».