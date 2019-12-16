Обнародовано заявление Кузьменко о сотрудничестве со следствием: Мне боятся нечего

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Юлия Кузьменко, которую следствие подозревает в убийстве Павла Шеремета, через адвоката Влада Добоша обнародовала заявление о сотрудничестве со следствием. Об этом защитник Кузьменко написал на своей странице в Facebook.

Я готова к полному сотрудничество и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения, — написал Добош слова Кузьменко, которые она просила донести до всех.

Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, причастных к этому делу, — цитирует слова Кузьменко Добош.

По словам подозреваемой, ей нечего боятся, потому что она не совершала это страшное преступление.

Я знаю, что правда за мной… Спасибо всем за поддержку, — написал адвокат слова Кузьменко.

Ранее сегодня защитник обнародовал скрины с месседжера Facebook Юлии, где она переписывалась со своей подругой 19 июля 2016 года, накануне убийства Павла Шеремета. В свою очередь, в ходе недавнего брифинга главы МВД Арсена Авакова, представители следствия заявили, что телефон Кузьменко не был активен в этот период.

Все это обязательно будет доказываться. Будет показано, где была, будут проведены все необходимые экспертизы. Показаны геолокации и биллинг телефонов, люди с которыми была и так далее, — пообещал адвокат.

Напомним, что 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Среди задержанных — сержант Сил спецопераций, волонтер и музыкант Андрей Антоненко, волонтер и детский хирург в «Охматдете» Юлия Кузьменко. По версии правоохранителей, именно 40-летняя Кузьменко будто бы закладывала взрывчатку под авто Шеремета. 13 декабря Печерский райсуд избрал для Кузьменко меру пресечения — арест на два месяца до 8 февраля 2020 года. В свою очередь, Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва взрывного устройства, заложенного под легковым автомобилем, которым он управлял.