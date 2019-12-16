Форум «Будущее Киева». Фото: Telegram-канал Виталия Кличко

https://racurs.ua/n130895-klichko-prezentoval-proekt-genplana-kieva-stroitelstvo-metro-rekonstrukciya-hruschovok.html

Ракурс

Презентация нового генплана Киева состоялась в рамках международного форума «Будущее Киева», который проходил сегодня, 16 декабря, в НСК «Олимпийский».

Новый план регламентирует высоту застройки в историческом центре города, а также предусматривает глубокий анализ и контроль всех строящихся объектов недвижимости в столице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

Также мэр сказал, что план содержит пункты, предусматривающие реконструкцию старых объектов жилого фонда («хрущовок»), которые находятся в аварийном состоянии. Данные объекты занимают около 388 га, а это 2,5 млн кв. м жилого фонда, в котором проживают около 112 тыс. киевлян.

Также планируется строительство окружной дороги и перехватывающих парковок, рассчитанных на 28 тыс. автомобилей. Это позволит разгрузить улицы столицы от наплыва машин.

Кличко добавил, что планируется повысить эффективность использования земельных участков и сократить площадь промышленных и коммунально-складских территорий до 5413 га (в настоящее время они занимают площадь 6610 га).

Мэр также заявил, что протяженность метрополитена за семь следующих лет планируется увеличить до 84 км. На сегодняшний день общая протяженность линий метро в Киеве составляет 67,7 км. Кличко отметил, что планируется не только открытие новых станций метрополитена, но строительство новых линий подземки.

Градоначальник уточнил, что в разработке генплана Киева принимали участие эксперты Совета Европы, а также профильные специалисты мэрии города Лейпциг. Презентация — это лишь первый шаг к утверждению плана развития Киева. Далее планируется провести общественные слушания и обсуждения.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко подал в Верховную Раду альтернативный законопроект, который предусматривает избрание мэра Киева путем голосования киевлян, а не назначение городского головы властью.