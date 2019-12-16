Изменения в Конституцию от Зеленского: президент сможет приостанавливать полномочия органов местного самоуправления

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Появился текст законопроекта № 2598 по внесению изменений в Конституцию по децентрализации власти, поданного президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

Так, законопроект предлагает вместо госадминистраций ввести должности префектов, которые будут назначаться на должности и увольняться президентом по представлению Кабмина.

Также предлагается ликвидировать районы, заменив их округами.

Предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц:

община;

округ;

область;

Автономная Республика Крым.

Срок пребывания префекта в должности в одном округе, области или в, Киеве предлагается ограничить тремя годами. Также предлагается ввести ротации глав окружного и областного советов, которых будут избирать на год.

Действующая модель организации власти на местах, закрепленная в Конституции Украины, сохраняет уровень чрезмерной централизации власти, — отмечается в пояснительной записке законопроекта. — В результате местное самоуправление фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации.

Также законопроект предлагает предоставить президенту возможность по представлению префекта приостанавливать полномочия органов местного самоуправления в случае принятия ими актов, не соответствующих Конституции и создающих угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности.

В таком случае будет назначаться временный государственный уполномоченный, который будет направлять и организовывать деятельность соответствующих исполкомов и исполнительных органов. Правовой статус уполномоченного будет определяться законом.

Также тогда в Конституционный суд (КСУ) будет направляться соответствующее представление, которое он должен рассмотреть в течение семи дней. В случае признания КСУ акта таким, что не соответствует Конституции, будет приниматься решение о досрочном прекращении полномочий органов местного самоуправления и проведения внеочередных выборов.

Еще одно новшество — внесение изменений в ст. 92 Конституции, согласно которым административно-территориальное устройство и правовой статус административно-территориальных единиц Верховная Рада сможет определять законами.

Напомним, этот законопроект был получен Верховной Радой 13 декабря.