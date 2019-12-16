Юлия Кузьменко в суде / Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/n130893-ubiystvo-sheremeta-advokat-oprovergaet-dannye-sledstviya-o-neaktivnom-telefone-i-kontaktah.html

Ракурс

В деле об убийстве Павла Шеремета адвокат одной из подозреваемых — военного медика и волонтера, а ныне хирурга «Охматдета» Юлии Кузьменко — Влад Добош сделал ряд заявлений относительно контактов его подзащитной с другими фигурантами резонансного дела, а также о «неактивном» мобильном телефоне Кузьменко незадолго до убийства журналиста.

В подозрении было написано, что: Антоненко (Рифмастер) подыскал и привлек жительницу Киева Юлию Кузьменко и военнослужащую по контракту Яну Дугар… Согласно подозрению, они должны были знать друг друга задолго до подрыва Шеремета 20 июля 2016 года, — написал в Facebook Добош.

По словам адвоката, Кузьменко впервые познакомилась с Дугар в ходе обыска у Ирины Грищенко (Пумы) где-то полтора-два месяца назад.

Полиция знает точно, когда это было, может проверить. То есть сентябрь-октябрь 2019 года. Антоненко (Рифмастер) вообще не знаком с Дугар, — добавил защитник.

Также адвокат пожаловался на работу следователей, которые якобы не спешат получать ходатайство стороны защиты.

Он отметил, что Юлия Кузьменко познакомилась с Рифмастером в 2016 году, когда стала свидетелем ДТП — тогда таксист сбил жену и ребенка Антоненко. Кузьменко выступила свидетелем по делу о ДТП.

После этого они встречались еще несколько раз по волонтерской работе. И все… Это будет обязательно изложено официально в протоколе допроса, как Юлии так и свидетелей. Эту информацию полиция может легко проверить, так как было дело по ДТП, — написал Добош.

Кроме этого, защитник напомнил о заявлении правоохранителей на пресс-конференции о якобы неактивном телефоне Кузьменко 19 июля.

Добавляю скрины с месседжера Facebook Юлии, где она переписывается со своей подругой с 20.37 до 20.50 19 июля 2016 года. Кстати, в мессенджере невозможно изменить дату и время публикации… Это все обязательно будет доказываться. Будет показано, где была, будут проведены все необходимые экспертизы. Показаны геолокации и биллинг телефонов, люди с которыми была и так далее, — резюмировал адвокат.

Напомним, что 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Среди задержанных — сержант Сил спецопераций, волонтер и музыкант Андрей Антоненко, волонтер и детский хирург в «Охматдете» Юлия Кузьменко. По версии правоохранителей, именно 40-летняя Кузьменко будто бы закладывала взрывчатку под авто Шеремета. 13 декабря Печерский райсуд избрал для Кузьменко меру пресечения — арест на два месяца до 8 февраля 2020 года. В свою очередь, Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва взрывного устройства, заложенного под легковым автомобилем, которым он управлял.