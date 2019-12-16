Юлія Кузьменко у суді / Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n130893-sprava-sheremeta-advokat-sprostovuie-dani-slidstva-pro-neaktyvnyy-telefon-ta-kontakty-kuzmenko.html

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У справі про вбивство Павла Шеремета адвокат однієї з підозрюваних — військового медика і волонтера, а нині хірурга «Охматдиту» Юлії Кузьменко — Влад Добош зробив низку заяв щодо контактів його підзахисної з іншими фігурантами резонансної справи, а також щодо «неактивного» мобільного телефону Кузьменко незадовго до вбивства журналіста.

У підозрі було написано, що: Антоненко (Ріфмастер) підшукав та залучив мешканку Києва Юлію Кузьменко та військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь… Згідно з підозрою, вони мали один одного знати задовго до підриву Шеремета 20 липня 2016 року, — написав у Facebook Добош.

За словами адвоката, Кузьменко вперше побачила та познайомилася з Дугарь під час обшуку в Ірини Грищенко (Пуми) десь півтора-два місяці тому.

Поліція знає точно, коли це було, може перевірити. Тобто вересень-жовтень 2019 року. Антоненко (Ріфмастер) взагалі незнайомий з Дугарь, — додав захисник.

Також адвокат поскаржився на роботу слідчих, які нібито не поспішають отримувати клопотання сторони захисту.

Він зауважив, що Юлія Кузьменко познайомилася з Ріфмастером у 2016 році, коли стала свідком ДТП — тоді таксист збив дружину та дитину Антоненка. Кузьменко виступила свідком у справі про ДТП.

Після цього вони зустрічалися ще кілька разів по волонтерській роботі. І все… Це буде викладено обов’язково офіційно в протоколі допиту, як Юлі так і свідків. Цю інформацію легко поліція може перевірити, так як була справа по ДТП, — написав Добош.

Окрім цього, захисник нагадав про заяву правоохоронців на прес-конференції про нібито неактивний телефон Кузьменко з 19 липня.

Додаю скріни з месседжера Facebook Юлії, де вона переписується зі своєю подругою з 20.37 до 20.50 19 липня 2016 року. Доречі, в месенджері неможливо змінити дату та час публікації… Це все обов’язково буде доводитися. Буде показано де була, будуть проведені всі необхідні експертизи. Показані геолокації і білінг телефонів, люди з якими була і так далі — резюмував адвокат.

Нагадаємо, що 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання фігурантів справи щодо вбивства Шеремета. Серед затриманих — сержант Сил спецоперацій, волонтер і музикант Андрій Антоненко, волонтер і дитячий хірург в «Охматдиті» Юлія Кузьменко. За версією правоохоронців, саме 40-річна Кузьменко нібито закладала вибухівку під авто Шеремета. 13 грудня Печерський райсуд обрав для Кузьменко запобіжний захід — арешт строком на два місяці до 8 лютого 2020 року. У свою чергу, Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву вибухового пристрою, закладеного під легковим автомобілем, яким він керував.