Зміни до Конституції від Зеленського: президент зможе призупиняти повноваження органів місцевого самоврядування

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130894-zminy-do-konstytuciyi-vid-zelenskogo-prezydentu-mojut-nadaty-mojlyvist-pryzupynyaty-povnovajennya.html

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З’явився текст законопроекту № 2598 з внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади, поданого президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.

Так, законопроект пропонує замість держадміністрацій запровадити посади префектів, які призначатимуться на посади та звільнятимуться президентом за поданням Кабміну.

Також пропонується ліквідувати райони, замінивши їх округами.

Пропонується запровадити такий перелік адміністративно-територіальних одиниць:

громада;

округ;

область;

Автономна Республіка Крим.

Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області чи в, місті Києві пропонується обмежити трьома роками. Також пропонується запровадити ротації голів окружної та обласної рад, яких обиратимуть на рік.

Чинна модель організації влади на місцях, закріплена у Конституції України, зберігає рівень надмірної централізації влади, — наголошується в пояснювальній записці законопроекту. — Внаслідок цього місцеве самоврядування фактично підміняється централізованим механізмом державного управління через місцеві державні адміністрації.

Також законопроект пропонує надати президентові можливість за поданням префекта призупиняти повноваження органів місцевого самоврядування в разі ухвалення ними актів, що не відповідають Конституції та створюють загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності.

В такому випадку призначатиметься тимчасовий державний уповноважений, який спрямовуватиме та організовуватиме діяльність відповідних виконкомів та виконавчих органів. Правовий статус уповноваженого визначатиметься законом.

Також тоді до Конституційного суду (КСУ) спрямовуватиметься відповідне подання, яке він має розглянути впродовж семи днів. В разі визнання КСУ акту таким, що не відповідає Конституції, ухвалюватиметься рішення щодо дострокового припинення повноважень органів місцевого самоврядування і проведення позачергових виборів.

Ще одне нововведення — внесення змін до ст. 92 Конституції, згідно з якими адміністративно-територіальний устрій та правовий статус адміністративно-територіальних одиниць Верховна Рада зможе визначати законами.

Нагадаємо, цей законопроект був одержаний Верховною Радою 13 грудня