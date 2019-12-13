Зеленський змінює Конституцію: у Раду надійшов законопроект про децентралізацію, фото — "Обозреватель"

https://racurs.ua/ua/n130830-zelenskyy-zminuie-konstytuciu-u-radu-nadiyshov-zakonoproekt-pro-decentralizaciu.html

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Президент України Володимир Зеленський продовжує намагатися змінити Конституцію. Цього разу він вніс до Верховної Ради законопроект щодо децентралізації.

Ініціатива глави держави втілилися у закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» № 2598. На сайті парламенту його текст чи пояснювальна записка до документу поки відсутні. Законопроект визначено як невідкладний.

Раніше помічник президента України Андрій Єрмак у Лондоні заявляв, що команда президента готова розпочати конституційну реформу за підсумками «нормандської зустрічі» у Парижі. Помічник Зеленського тоді розповів, що зміни стосуватимуться тільки децентралізації й ОРДЛО. Єрмак тоді заперечив, що Київ має намір запровадити федералізацію.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що конституційну реформу в рамках децентралізації пообіцяв попередній склад українського уряду у рамках виконання мінських угод.

Цього тижня парламент продовжив на рік закон про особливий статус Донбасу.