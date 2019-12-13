Окупований Крим: Київ підтримуватиме позови парафіян ПЦУ в міжнародних судах, фото — "Главком"

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Уряд України планує підтримуватиме позови парафіян Православної церкви України (ПЦУ) в міжнародних судах щодо порушень їхнії релігійних прав в окупованому росіянами Криму.

Про це заявила 13 грудня Оксана Коляда, очільниця Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Мешканці Криму спрямували у суди понад 100 таких скарг і клопотань.

Україна зобов’язана моніторити дотримання прав людини на свободу світогляду та віросповідання на території тимчасово окупованого Криму і вживати відповідних дій, фіксуючи порушення, — таку заяву Коляда оприлюднила після зустрічі з архієпископом Сімферопольським і Кримським Православної церкви України Климентом.

Климент з початку окупації відстоює права релігійних громад та своєї церкви, яка не визнала окупаційну владу та не підкорилась російським законам. Минулого тижня він оголосив голодування під стінами Кабміну у зв’язку з бездіяльністю уряду України щодо підтримки та захисту прав вірян української церкви в Криму. Щодня з 9.00 до 16.00 він пікетував уряд.

Коляда разом із представниками Мін’юсту, представництва президента України в Криму вирішила, що одним із головним завдань Києва є врегулювання права власності на будівлю найбільшого храму ПЦУ на півострові — Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги, який знаходиться в центрі Сімферополя.

Важливо надати розголос діям РФ зокрема й на міжнародних майданчиках. Зокрема вже найближчими днями я озвучу цю проблематику під час свого виступу на Генасамблеї ООН, — розповіла Коляда у Фейсбук.

Вона повідомила й про намір зробити якісний аудит шкоди, яку Росія завдає своїми діями на півострові релігійним громадам ПЦУ.

Климента навесні цього року безпричинно затримувала окупаційна влада РФ у Криму.