Транзитні переговори «Нафтогазу» і «Газпрому» завершилися без результатів, фото — "Депо"

https://racurs.ua/ua/n130826-tranzytni-peregovory-naftogazu-i-gazpromu-zavershylysya-bez-rezultativ.html

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Новий раунд двосторонніх переговорів «Нафтогазу» і «Газпрому» щодо продовження договору на транзит газу через територію України завершилися без ухвалення результатів.

Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко зустрічався 13 грудня у Відні із керівником «Газпрому» Олексієм Міллером. У Facebook Вітренко розповів, що про узгоджений варіант говорити ще рано.

Домовилися продовжувати опрацьовувати варіанти продовження транзиту. Пока зарано говорити про узгоджений варіант, але ми займаємо максимально конструктивну позицію. Активна робота триває, — написав виконавчий директор української компанії.

«Газпром» обмежився коротким інформаційним повідомленням про те, що крім Міллера і Вітренко у переговорах брали участь представники «Оператора газотранспортної системи України» та Нацкомісії з регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

Сторони обговорили питання співпраці в газовій сфері з 2020 року, — заявили у «Газпромі».

Нагадаємо, що у Парижі 9 грудня в межах «нормандського формату» в Парижі Україна та Росія не досягнули домовленості щодо нового договору стосовно транзиту газу. Вітренко тоді повідомив, що українська сторона не погоджується на пропозицію Росії взаємно «обнулити» фінансові претензії.

«Нафтогаз України» готовий відкликати свої нові судові позови проти «Газпрому» тільки у разі підписання довгострокового контракту на транзит газу, який буде покривати всі витрати, і якщо «Нафтогазу» буде компенсовано невиконання російським газовим монополістом своїх зобов’язань за поточними контрактами.

Володимир Зеленський у Парижі погодився на погашення боргу «Газпрому» газом.