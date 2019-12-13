Транзитные переговоры «Нафтогаза» и «Газпрома» завершились безрезультатно

Транзитные переговоры «Нафтогаза» и «Газпрома» завершились без результатов, фото — "Дело"

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Новый раунд двусторонних переговоров «Нафтогаза» и «Газпрома» о продлении договора на транзит газа через территорию Украины завершились безрезультатно.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко встречался 13 декабря в Вене с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. В Facebook Витренко рассказал, что о согласованном варианте говорить еще рано.

Договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается, — написал исполнительный директор украинской компании.

«Газпром» ограничился коротким информационным сообщением о том, что кроме Миллера и Витренко в переговорах участвовали представители «Оператора газотранспортной системы Украины» и Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере с 2020 года, — заявили в «Газпроме».

Напомним, что в Париже 9 декабря в рамках «нормандского формата» в Париже Украина и Россия не достигли договоренности по новому договору о транзите газа. Витренко тогда сообщил, что украинская сторона не соглашается на предложение России взаимно «обнулить» финансовые претензии.

«Нафтогаз Украины» готов отозвать свои новые судебные иски против «Газпрома» только в случае подписания долгосрочного контракта на транзит газа, который будет покрывать все расходы, и если «Нафтогазу» компенсируют невыполнения российским газовым монополистом своих обязательств по текущим контрактам.

Владимир Зеленский в Париже согласился на погашение долга «Газпрома» газом.