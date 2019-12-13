Награда за допинг: министру спорта России вручили орден через несколько дней после решения WADA, фото — ТАСС

https://racurs.ua/n130825-nagrada-za-doping-ministru-sporta-rossii-vruchili-orden-cherez-neskolko-dney-posle-resheniya-wada.html

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Министра спорта Павла Колобкова наградили орденом через несколько дней после отстранения России от всех крупных спортивных соревнований.

Колобкову вручили орден Александра Невского, сообщает Sports.ru со ссылкой на источники.

Обычно такой наградой чествуют граждан РФ, находящихся на госслужбе, за особые «личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства», «многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей». Кроме того, орденом Невского награждают за укрепление международного авторитета России, обороноспособности страны, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения.

Обычно указы о награждении государственными наградами публикуются на портале правовой информации. Но в случае с Колобковым такой документ не обнародовали.

Напомним, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно проголосовал за отстранение России на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Произошло это после того, как в сентябре эксперты WADA заявили, что нашли следы манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год, которая ранее была передана им для изучения.