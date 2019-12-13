Нагорода за допінг: міністру спорту Росії вручили орден через кілька днів після рішення WADA, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n130825-nagoroda-za-doping-ministru-sportu-rosiyi-vruchyly-orden-cherez-kilka-dniv-pislya-rishennya-wada.html

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Міністра спорту Павла Колобкова нагородили орденом через декілька днів після відсторонення Росії від всіх великих спортивних змагань.

Колобкову вручили орден Олександра Невського, повідомляє Sports.ru з посиланням на джерела.

Зазвичай такою нагородою вшановують громадян РФ, які перебувають на держслужбі, за особливі «особисті заслуги перед Вітчизною в справі державного будівництва», «багаторічну сумлінну службу і високі результати, досягнуті під час виконання службових обов’язків». Крім того, орденом Невського нагороджують за зміцнення міжнародного авторитету Росії, обороноздатності країни, розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я.

Зазвичай укази про відзначення державними нагородами публікуються на порталі правової інформації. Але у випадку з Колобковим такий документ не оприлюднили.

Нагадаємо, що 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) одноголосно проголосував за відсторонення Росії на чотири роки від усіх великих змагань, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу.

Сталося це після того, як у вересні експерти WADA заявили, що знайшли сліди маніпуляцій з базою даних Московської антидопінгової лабораторії з 2012 по 2015 рік, яка раніше була передана їм для вивчення.