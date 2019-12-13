Оккупированный Крым: Киев будет поддерживать иски прихожан ПЦУ в международных судах, фото — "Главком"

https://racurs.ua/n130829-kiev-budet-podderjivat-iski-prihojan-pcu-v-mejdunarodnyh-sudah-o-narusheniyah-v-krymu.html

Ракурс

Правительство Украины планирует поддерживать иски прихожан Православной церкви Украины (ПЦУ) в международных судах о нарушениях их религиозных прав в оккупированном россиянами Крыма.

Об этом заявила 13 декабря Оксана Коляда, глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Жители Крыма направили в суды более 100 таких жалоб и ходатайств.

Украина обязана мониторить соблюдение прав человека на свободу мировоззрения и вероисповедания на территории временно оккупированного Крыма и принимать соответствующие меры, фиксируя нарушения, — такое заявление Коляда обнародовала после встречи с архиепископом Симферопольским и Крымским Православной церкви Украины Климентом.

Климент с начала оккупации отстаивает права религиозных общин и своей церкви, которая не признала оккупационную власть, но не покорилась российским законам. На прошлой неделе он объявил голодовку под стенами Кабмина в связи с бездействием правительства Украины относительно поддержки и защиты прав верующих украинской церкви в Крыму. Ежедневно с 9.00 до 16.00 он пикетировал правительство.

Коляда вместе с представителями Минюста, представительства президента Украины в Крыму решила, что одной из главных задач Киева является урегулирование права собственности на здание крупнейшего храма ПЦУ на полуострове — Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, который находится в центре Симферополя.

Важно предоставить огласку действиям РФ в том числе и на международных площадках. В частности, уже в ближайшие дни я озвучу эту проблематику во время своего выступления на Генассамблее ООН, — рассказала Коляда в Фейсбук.

Она сообщила и о намерении провести качественный аудит вреда, который Россия наносит своими действиями на полуострове религиозным общинам ПЦУ.

Климента весной этого года беспричинно задерживала оккупационная власть РФ в Крыму.