Форум «Майбутнє Києва». Фото: Telegram-канал Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n130895-klychko-prezentuvav-proekt-genplanu-kyieva-budivnyctvo-metro-rekonstrukciya-hruschovok.html

Ракурс

Презентація нового генплану Києва відбулася у рамках міжнародного форуму «Майбутнє Києва», який проходив сьогодні, 16 грудня, в НСК «Олімпійський».

Новий план регламентує висоту забудови в історичному центрі міста, а також передбачає глибокий аналіз і контроль всіх споруджуваних об'єктів нерухомості в столиці. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко.

Також мер сказав, що план містить пункти, які передбачають реконструкцію старих об'єктів житлового фонду («хрущівок»), які знаходяться в аварійному стані. Дані об'єкти займають близько 388 га, а це 2,5 млн кв. м житлового фонду, в якому проживають близько 112 тис. киян.

Також планується будівництво окружної дороги і перехоплюючих паркінгів, розрахованих на 28 тис. автомобілів. Це дозволить розвантажити вулиці столиці від напливу машин.

Кличко додав, що планується підвищити ефективність використання земельних ділянок і скоротити площу промислових і комунально-складських територій до 5413 га (на даний час вони займають площу 6610 га).

Мер також заявив, що протяжність метрополітену за сім наступних років планується збільшити до 84 км. На сьогоднішній день загальна протяжність ліній метро в Києві становить 67,7 км. Кличко зазначив, що планується не тільки відкриття нових станцій метрополітену, а й будівництво нових ліній підземки.

Градоначальник наголосив, що в розробці генплану Києва брали участь експерти Ради Європи, а також профільні фахівці мерії міста Лейпциг. Презентація — це лише перший крок до утвердження плану розвитку Києва. Далі планується провести громадські слухання і обговорення.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко подав до Верховної Ради альтернативний законопроект, який передбачає обрання мера Києва шляхом голосування киян, а не призначення міського голови владою.