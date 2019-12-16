Оприлюднено заяву Кузьменко щодо співпраці зі слідством: Мені нічого боятися

https://racurs.ua/ua/n130896-kuzmenko-pislya-dovedennya-moieyi-neprychetnosti-ya-roztopchu-reputaciu-kojnogo-eksperta.html

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Юлія Кузьменко, яку слідство підозрює у вбивстві Павла Шеремета, через адвоката Влада Добоша оприлюднила заяву щодо співпраці зі слідством. Про це захисник Кузьменко написав на своїй сторінці у Facebook.

Я готова до повної співпраці та взаємодії зі слідством. Я готова до допитів, будь-яких експертиз і слідчих дій. Я з гідністю винесу ці приниження, — написав Добош слова Кузьменко, які вона просила донести до всіх.

Коли буде встановлена моя непричетність, за мої приниження відповість перед законом і мораллю кожен, хто підписав брехливі експертизи, хто підписав брехливі звинувачення, хто виніс завідомо незаконні рішення. Я також публічно розтопчу репутацію кожного експерта, поліцейського, прокурора і судді, які причетні до цієї справи, — цитує слова Кузьменко Добош.

За словами підозрюваної, їй нічого боятися, тому що вона не скоювала цього страшного злочину.

Я знаю, що правда за мною… Спасибі всім за підтримку, — написав адвокат слова Кузьменко.

Раніше сьогодні захисник оприлюднив скріни з меседжера Facebook Юлії, де вона листувалася зі своєю подругою 19 липня 2016 року, напередодні вбивства Павла Шеремета. У свою чергу, під час нещодавнього брифінгу глави МВС Арсена Авакова, представники слідства заявили, що телефон Кузьменко не був активним у цей період.

Все це обов’язково буде доводитися. Буде показано, де була, будуть проведені всі необхідні експертизи. Показано геолокації і білінг телефонів, люди з якими була і так далі, — пообіцяв адвокат.

Нагадаємо, що 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання фігурантів справи щодо вбивства Шеремета. Серед затриманих — сержант Сил спецоперацій, волонтер і музикант Андрій Антоненко, волонтер і дитячий хірург в «Охматдиті» Юлія Кузьменко. За версією правоохоронців, саме 40-річна Кузьменко нібито закладала вибухівку під авто Шеремета. 13 грудня Печерський райсуд обрав для Кузьменко запобіжний захід — арешт строком на два місяці до 8 лютого 2020 року. У свою чергу, Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву вибухового пристрою, закладеного під легковим автомобілем, яким він керував.