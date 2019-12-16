Вадим Пристайко, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n130897-obmin-polonenymy-my-gotovi-do-duje-seryoznyh-kompromisiv-prystayko.html

Ракурс

Організація нового обміну полоненими між Україною та Росією є більш складним питанням, ніж попередній обмін, який відбувся у вересні.

Очікується, що в його межах будуть звільнені українці, які перебувають у в’язницях у тимчасово окупованому Криму, Росії та ОРДЛО. Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв’ю агентству УНІАН.

Тобто, цього разу до відповідних переговорів залучена не лише Росія, а й представники «влади» тимчасово окупованих територій у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Міністр наголосив, що Україна буде намагатися повернути максимальну кількість утримуваних людей.

Ми готові до дуже серйозних компромісів, — зазначив Пристайко, відповідаючи на питання, чи готова Україна до нерівнозначного за кількістю осіб обміну полоненими.

Міністр зазначив, що наразі не всі полонені українці включені до списків на обмін, крім того, кілька сотень людей вважаються зниклими безвісти.

Тобто, їхні рідні вважають, що вони все ще живі і їх просто треба включити у ці списки… — зазначив Пристайко.

Міністр повідомив, що цього тижня на прохання України Червоний Хрест здійснить чергову спробу перетнути лінію зіткнення на Донбасі, щоб взяти участь у розслідуванні щодо того, де перебувають, за різними оцінками, майже 500 людей, які вважаються зниклими безвісти.

Міністр наголосив, що раніше Червоний Хрест ніколи не отримував такого доступу.

Нагадаємо, під час нещодавніх переговорів «нормандської четвірки» у Парижі сторони домовилися до кінця року провести обмін полоненими та забезпечити до них доступ «Червоному хресту».