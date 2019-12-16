Пристайко сказав, хто буде послом України у США і коли туди полетить Зеленський. Фото: Новое Время

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Володимир Єльченко, нинішній постпред України в Організації Об'єднаних Націй, буде українським послом у США.

Американська сторона вже дала агреман (одна зі стадій процесу призначення дипломата, так звана акредитація) на його призначення. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко під час інтерв’ю УНІАН.

Пристайко також прокоментував можливість двосторонньої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Вашингтоні. За його словами, через триваюче розслідування щодо імпічменту Трампа у США наразі не найкращий час для такого візиту.

На превеликий жаль, згадується й Україна. Тому треба щонайменше почекати, поки завершиться розслідування. Це внутрішня справа США. Україна просто чекає на запрошення. Якщо завтра нам зателефонують і скажуть: «Будь ласка, ми знайшли дату», і це, умовно кажучи, 10 число, ми подивимося в календар і скажемо: «Прекрасно» або «Вибачте, давайте 11-го», — уточнив міністр.

Пристайко зазначив, що з американською стороною триває вже «суто технічна розмова» щодо візиту Зеленського, якого «нічого не стримує від того, щоби заправити літак і вирушити».

Українське МЗС і дипломати наразі працюють над тим, щоби це відбулося, підсумував Пристайко.

Як відомо, у липні відбулася телефонна розмова Трампа та Зеленського, який призвів до початку процедури імпічменту американського президента. Трампа запідозрили у тому, що він тиснув на Зеленського, змушуючи почати розслідування діяльність в Україні Хантера Байдена — сина свого головного конкурента на президентських виборах 2020 року, демократа Джо Байдена.

Адвокат Трампа після недавнього візиту до Києва заявив, що в колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, з яким він зустрівся, є неспростовні докази відмивання коштів компанією Burisma, контрольованою Байденами. До того ж сам Шокін був звільнений нібито на вимогу Байдена, який погрожував затримати фіндопомогу Україні від США на 1 млрд дол.