Паспорт і ID-карта. Фото: Дебет-Кредит

https://racurs.ua/ua/n130899-id-kartky-ne-budut-mistyty-informaciyi-pro-propysku-simeynyy-stan-i-ditey-gms.html

Ракурс

ID-карти незабаром не міститимуть інформації про «прописку» і сімейний стан. Мало того, на чіп не будуть навіть вносити відомості про дітей. На думку керівника Державної міграційної служби (ДМС) Максима Соколюка, головною проблемою ID-карти є обов’язкове доповнення у вигляді паперової довідки про «прописку». Держава намагалася позбутися від паперових паспортів, але у підсумку до ID-картки потрібен додатковий «папірець».

Такий «папірець» є бідою України, якої необхідно якомога швидше позбутися, заявив Соколюк в інтерв’ю «Європейській правді».

Чиновник вважає, що поява в Україні Міністерства інформаційної трансформації прискорить процес позбавлення від непотрібної паперової документації. Крім того, Соколюк повідомив, що в ДМС планують взагалі прибрати з чіпа не тільки інформацію про прописку, а й відомості про сімейний стан та дітей.

Також чиновник додав, що відомство зробить все від нього залежне, щоб максимально виключити з обігу паперові документи і замінити їх електронними, та зробити так, щоб навіть банки не вимагали від клієнта довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Замість паперових носіїв вся інформація буде міститися в електронному вигляді і у будь-якого державного або правоохоронного органу буде можливість отримати відомості про людину за допомогою електронного сервісу. У Дніпрі, Миколаєві, Рівному та Львові місцева влада вже створила електронний реєстр територіальної громади і у громадян не вимагають довідок про «прописку». У Дніпрі пішли далі і внесли до реєстру відомості про склад сім’ї кожного жителя.

Соколюк запевнив, що вже в наступному році відбудуться великі зміни у роботі ДМС. Чиновник навів для приклада додаток «Дія», запуск якого очікується найближчим часом. Цей додаток дозволить українцям не мати при собі посвідчення водія та документів на автомобіль. Досить показати поліцейським віртуальні копії документів на екрані смартфона.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні дозволили фотографуватися на паспорт у головних уборах.