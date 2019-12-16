Антій Мухарський, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n130900-obshuky-v-kvartyri-muharskogo-ne-pov-yazani-z-ubyvstvom-sheremeta-policiya.html

Ракурс

У поліції заперечують, що нещодавні обшуки в київській квартирі відомого шоумена Антіна Мухарського, також відомого як Орест Лютий, були пов’язані з розслідуванням убивства білоруського журналіста Павла Шеремета.

Цю квартиру Мухарський здає в оренду, в ній мешкають фігуранти розслідування щодо незаконного збуту наркотиків, заявила сьогодні прес-служба Національної поліції України.

За інформацією слідства, група зловмисників продавала наркотики та психотропні засоби через один із популярних інтернет-месенджерів, де були створені відповідні групи. Наркотики своїм «клієнтам» зловмисники передавали за допомогою так званих «закладок».

Зазначається, що викрита група наркоторговців діяла на Кіровоградщині, проте до адміністрування цих груп причетні особи, які проживають у Києві.

В результаті обшуку в їхньому помешканні були вилучені комп’ютери, сімкартки, банківські картки та телефони. Призначене проведення відповідних експертиз.

Шеремет загинув в центрі Києва 20 липня 2016 року внаслідок підриву автомобіля, за кермом якого він перебував. Нещодавно в МВС заявили про розкриття цього злочину.

Нагадаємо, за словами Мухарського обшук у його столичній квартирі на Подолі відбувся в ніч на 13 грудня і тривав впродовж п’яти годин.