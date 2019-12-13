Антін Мухарський, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n130796-orest-lutyy-zayavyv-pro-nichni-obshuky-v-yogo-kvartyri.html

Ракурс

До розташованої в Києві на Подолі квартири українського письменника, актор та телеведучого Антіна Мухарського, також відомого як Орест Лютий, вночі з обшуком приходили правоохоронці.

Про це Мухарський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, обшук тривав впродовж п’яти годин.

Мухарський зазначив, що зараз у цій квартирі проживають орендатори.

Вчора Мухарський опублікував у своєму Фейсбуці відео, в якому підтримав Андрія Антоненка (ветерана війни на Донбасі та музиканта Riffmaster) — одного з підозрюваних у справі про вбивство в липні 2016 року в Києві журналіста Павла Шеремета. Зокрема, у відео Мухарський охарактеризував Антоненка як «доброго друга та мистецького побратима».

У відео Мухарський також звинуватив владу і правоохоронців у порушенні презумпції невинуватості. На його думку, це спланована акція атаки проти захисників України.

Нагадаємо, сьогодні відбувається засідання Печерського райсуду з обрання запобіжного заходу підозрюваним у причетності до вбивства Шеремета.