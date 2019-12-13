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Ракурс
Антон Мухарский, фото: «Википедия»

Орест Лютый заявил о ночных обысках в его квартире

13 дек 2019, 13:27
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В расположенную в Киеве на Подоле квартиру украинского писателя, актера и телеведущего Антона Мухрского, также известного как Орест Лютый, ночью с обыском приходили правоохранители.

Об этом Мухарский сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, обыск длился в течение пяти часов.

Мухарский отметил, что сейчас в этой квартире проживают арендаторы.

Вчера Мухарский опубликовал в своем Фейсбуке видео, в котором поддержал Андрея Антоненко (ветерана войны в Донбассе и музыканта Riffmaster) — одного из подозреваемых по делу об убийстве в июле 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета. В частности, в видео Мухарский охарактеризовал Антоненко как «хорошего друга и художественного собрата».

В видео Мухарский также обвинил власть и правоохранителей в нарушении презумпции невиновности. По его мнению, это спланированная акция атаки против защитников Украины.

Напомним, сегодня проходит заседание Печерского райсуда по избранию меры пресечения подозреваемым в причастности к убийству Шеремета.

Источник: Ракурс


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