Ракурсhttps://racurs.ua/
Антон Мухарский, фото: «Википедия»
Орест Лютый заявил о ночных обысках в его квартиреhttps://racurs.ua/n130796-orest-lutyy-zayavil-o-nochnyh-obyskah-v-ego-kvartire.htmlРакурс
В расположенную в Киеве на Подоле квартиру украинского писателя, актера и телеведущего Антона Мухрского, также известного как Орест Лютый, ночью с обыском приходили правоохранители.
Об этом Мухарский сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
По его словам, обыск длился в течение пяти часов.
Мухарский отметил, что сейчас в этой квартире проживают арендаторы.
Вчера Мухарский опубликовал в своем Фейсбуке видео, в котором поддержал Андрея Антоненко (ветерана войны в Донбассе и музыканта Riffmaster) — одного из подозреваемых по делу об убийстве в июле 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета. В частности, в видео Мухарский охарактеризовал Антоненко как «хорошего друга и художественного собрата».
В видео Мухарский также обвинил власть и правоохранителей в нарушении презумпции невиновности. По его мнению, это спланированная акция атаки против защитников Украины.
Напомним, сегодня проходит заседание Печерского райсуда по избранию меры пресечения подозреваемым в причастности к убийству Шеремета.
Загрузка...