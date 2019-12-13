Антон Мухарский, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n130796-orest-lutyy-zayavil-o-nochnyh-obyskah-v-ego-kvartire.html

Ракурс

В расположенную в Киеве на Подоле квартиру украинского писателя, актера и телеведущего Антона Мухрского, также известного как Орест Лютый, ночью с обыском приходили правоохранители.

Об этом Мухарский сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, обыск длился в течение пяти часов.

Мухарский отметил, что сейчас в этой квартире проживают арендаторы.

Вчера Мухарский опубликовал в своем Фейсбуке видео, в котором поддержал Андрея Антоненко (ветерана войны в Донбассе и музыканта Riffmaster) — одного из подозреваемых по делу об убийстве в июле 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета. В частности, в видео Мухарский охарактеризовал Антоненко как «хорошего друга и художественного собрата».

В видео Мухарский также обвинил власть и правоохранителей в нарушении презумпции невиновности. По его мнению, это спланированная акция атаки против защитников Украины.

Напомним, сегодня проходит заседание Печерского райсуда по избранию меры пресечения подозреваемым в причастности к убийству Шеремета.